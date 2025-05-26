Более 300 незаконных киосков ждут демонтажа в Омске

С начала года уже снесено 127 таких объектов.
По поручению мэра Сергея Шелеста работы по выявлению и вывозу нелегальных павильонов ведутся на постоянной основе. Недавно очередной демонтаж прошёл на улице 22 Декабря. Там киоск, где раньше продавали горячее питание, частично находился на муниципальной территории. Несмотря на это, объект подлежит сносу. Из-за технических особенностей его разбирают на месте — погрузить павильон целиком невозможно. Всё имущество после разборки перевозят на специальную площадку хранения. Вернуть его владелец сможет только после компенсации всех расходов, понесённых городом.
Как пояснил главный специалист департамента контроля Вячеслав Сергеев, владельцы киосков могут самостоятельно демонтировать свои объекты. Уведомления размещаются на сайте администрации и на фасаде павильона. Если в установленный срок ничего не предпринимается, демонтаж выполняется в принудительном порядке.
Сейчас в списке на снос — около 320 объектов. Работа продолжается, и перечень регулярно пополняется по мере выявления новых случаев.