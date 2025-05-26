Более 300 незаконных киосков ждут демонтажа в Омске

По поручению мэра Сергея Шелеста работы по выявлению и вывозу нелегальных павильонов ведутся на постоянной основе. Недавно очередной демонтаж прошёл на улице 22 Декабря. Там киоск, где раньше продавали горячее питание, частично находился на муниципальной территории. Несмотря на это, объект подлежит сносу. Из-за технических особенностей его разбирают на месте — погрузить павильон целиком невозможно. Всё имущество после разборки перевозят на специальную площадку хранения. Вернуть его владелец сможет только после компенсации всех расходов, понесённых городом.