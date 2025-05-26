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В Башкирии обсудили переход на безотходное производство

В правительстве Башкирии обсудили переход на экономику замкнутого цикла в рамках одноимённого федпроекта. И. о. главы минэкологии РБ Данил Шарафутдинов напомнил, что, согласно плану, нужно выполнить 19 ключевых показателей эффективности до 2030 года.

Источник: pravitelstvorb.ru

Среди основных направлений — строительство новых перерабатывающих мощностей, применение современных методов экономии ресурсов, повышение уровня повторного использования отходов и увеличение количества пунктов приёма вторсырья.

В 2024 году в России в реестр утилизаторов вошли 88 предприятий, из них 4 башкирских. По данным ведомства, из 63 муниципалитетов Башкирии 48 подтвердили, что у них имеются пункты приёмы вторсырья. Остальным нужно открыть такие точки в ближайшее время, напомнил Шарафутдинов.

По его словам, в ближайшие два года планируется сохранить показатель доли захороненных ТКО на уровне 94,2%.