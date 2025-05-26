В Башкирии обсудили переход на безотходное производство

В 2024 году в России в реестр утилизаторов вошли 88 предприятий, из них 4 башкирских. По данным ведомства, из 63 муниципалитетов Башкирии 48 подтвердили, что у них имеются пункты приёмы вторсырья. Остальным нужно открыть такие точки в ближайшее время, напомнил Шарафутдинов.