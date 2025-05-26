Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ресторан «Мидийное место» в Екатеринбурге возобновит работу для посетителей

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о досрочном открытии ресторана «Мидийное место» в связи с полным устранением всех выявленных ранее нарушений, сообщил «Ъ-Урал» адвокат заведения Георгий Краснов. По его словам, ресторан будет открыт для посетителей с 30 мая.

Источник: Коммерсантъ

В начале месяца в Екатеринбурге временно приостановил работу ресторан «Мидийное место» после жалоб посетителей на отравление. Несколько посетителей пожаловались на плохое самочувствие после того, как 3 мая съели в ресторане блюда из устриц.

Работа заведения была приостановлена из-за претензий к качеству поставляемых морепродуктов. Как сообщили в ресторане, был выбран недобросовестный поставщик, которого впоследствии заменили. Руководство ресторана «Мидийное место» в Екатеринбурге до суда компенсировало неудобства посетителям.