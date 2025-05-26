Ресторан «Мидийное место» в Екатеринбурге возобновит работу для посетителей

В начале месяца в Екатеринбурге временно приостановил работу ресторан «Мидийное место» после жалоб посетителей на отравление. Несколько посетителей пожаловались на плохое самочувствие после того, как 3 мая съели в ресторане блюда из устриц.
Работа заведения была приостановлена из-за претензий к качеству поставляемых морепродуктов. Как сообщили в ресторане, был выбран недобросовестный поставщик, которого впоследствии заменили. Руководство ресторана «Мидийное место» в Екатеринбурге до суда компенсировало неудобства посетителям.