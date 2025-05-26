Строительство нового аэропорта в Иркутске оценили в 70 млрд рублей

Аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В аэропорту базируются два перевозчика — «Ираэро» и «Ангара». Пассажиропоток авиакомплекса в 2024 году составил 3,957 млн человек, что на 4,5% больше, чем в 2023 году. Собственником АО «Международный аэропорт Иркутск» является правительство Иркутской области.