Saba: ВМС Германии грозит новый провал

Как пишет информационное агентство Saba, ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval. Стоимость двух контрактов составила около 9 млрд евро. Первые корабли планировалось ввести в эксплуатацию в 2028 году. Однако теперь эти сроки могут быть сдвинуты на 2030 год.
Представители ВМС Германии и Damen отказались публично комментировать возникшие трудности и называть новые даты завершения строительства.
Судя по отчету Управления вооружений, информационных технологий и приложений бундесвера, Damen предупредила о задержке поставки первого корабля и сейчас вместе с субподрядчиками пересматривает комплексный план проекта.
По данным бундесвера, в настоящее время на вооружении Германии находятся 11 фрегатов, четыре из которых относятся к типу «Бранденбург» F123 и были спущены на воду в период с 1994 по 1996 год. После 2028 года их должны были заменить на новые фрегаты класса F126.
По его словам, если Германия получит шесть подобных кораблей, то немецкие ВМС будут «не только работоспособны, но и устойчивы».