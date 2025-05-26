Saba: ВМС Германии грозит новый провал

Как пишет информационное агентство Saba, ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval. Стоимость двух контрактов составила около 9 млрд евро. Первые корабли планировалось ввести в эксплуатацию в 2028 году. Однако теперь эти сроки могут быть сдвинуты на 2030 год.