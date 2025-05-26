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Saba: ВМС Германии грозит новый провал

Немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщают, что завершение строительства шести фрегатов F126 для Военно-морских сил Германии отложено как минимум до 2030 года.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет информационное агентство Saba, ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval. Стоимость двух контрактов составила около 9 млрд евро. Первые корабли планировалось ввести в эксплуатацию в 2028 году. Однако теперь эти сроки могут быть сдвинуты на 2030 год.

Представители ВМС Германии и Damen отказались публично комментировать возникшие трудности и называть новые даты завершения строительства.

Однако сообщается, что голландская компания недовольна условиями контракта, по которым не менее 70% работы должно быть выполнено на немецких верфях.

Судя по отчету Управления вооружений, информационных технологий и приложений бундесвера, Damen предупредила о задержке поставки первого корабля и сейчас вместе с субподрядчиками пересматривает комплексный план проекта.

По данным бундесвера, в настоящее время на вооружении Германии находятся 11 фрегатов, четыре из которых относятся к типу «Бранденбург» F123 и были спущены на воду в период с 1994 по 1996 год. После 2028 года их должны были заменить на новые фрегаты класса F126.

В 2024 году министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что новые фрегаты разрабатывались, чтобы «сыграть свою роль в коллективной обороне и имеют решающее значение для надежного сдерживания, в частности для защиты нашего северного фланга».

По его словам, если Германия получит шесть подобных кораблей, то немецкие ВМС будут «не только работоспособны, но и устойчивы».