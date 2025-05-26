В Челябинске не будут повышать плату за содержание жилья

Вопрос индексации платы для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального фонда, а также собственников жилья, которые не приняли решение о выборе способа управления домом или не определились с размером платы, обсудили депутаты и представители администрации Челябинска. Планировалось, что решение о повышении тарифа будут рассматривать на предстоящем заседании гордумы.