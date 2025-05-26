В омском городском транспорте подешевеет безналичная оплата проезда

С июля в Омске планируется ввести новый размер безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте. Планируется, что пассажиры, выбирающие электронные платежи, смогут сэкономить семь рублей. Это будет распространяться на все формы безналичной системы: банковские карты, карты «Омка» или QR-код.
Возможность сэкономить придется как нельзя кстати — во втором полугодии стоимость проезда будет скорректирована. Причина — рост тарифов на коммунальные услуги, повышение стоимости горюче-смазочных материалов, запчастей и общая инфляция. Предполагается, что горожане станут платить на три рубля больше при расчете по безналу и на пять — при оплате «живыми» деньгами.
Соответствующее предложение в июне рассмотрит Омский городской совет. Как пояснили в департаменте транспорта, данная мера позволит обеспечить стабильную работу муниципального общественного транспорта в Омске. Отметим, что практически все частные перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, до 45 рублей подняли провозную плату уже давно.
Напомним, сейчас разница при безналичной и наличной формах оплаты в городском общественном транспорте составляет всего пять рублей. Поездка за наличные деньги обходится в 40 рублей, при безналичных формах оплаты — в 35. Электронными платежами предпочитают пользоваться 90% омичей.