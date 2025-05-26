В омском городском транспорте подешевеет безналичная оплата проезда

Возможность сэкономить придется как нельзя кстати — во втором полугодии стоимость проезда будет скорректирована. Причина — рост тарифов на коммунальные услуги, повышение стоимости горюче-смазочных материалов, запчастей и общая инфляция. Предполагается, что горожане станут платить на три рубля больше при расчете по безналу и на пять — при оплате «живыми» деньгами.