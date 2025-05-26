С 1 июня «Ласточка» будет ходить до Новокуйбышевска

Из Тольятти поезд отправляется в 20:56, из Самары — 22:51.
«Ласточка» проследует с остановками «Парк Дружбы Народов», «Соцгород», «Липяги», сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
В воскресенье, 1 июня, маршрут электропоезда «Ласточка» «Тольятти — Самара» ежедневно устанавливается до станции Новокуйбышевская.
Из Тольятти поезд отправляется в 20:56, из Самары — 22:51.
«Ласточка» проследует с остановками «Парк Дружбы Народов», «Соцгород», «Липяги», сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.