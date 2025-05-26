Никакой вам больше шаурмы. Какие кафе в Перми закрыли за нарушения — список

В ещё одной точке, расположенной на улице Ким, 75, в результате проверки были выявлены серьёзные нарушения в пищевой продукции — часть её принималась в заведении без маркировок и сопроводительных документов, а в холодильниках хранились продукты с истёкшим сроком годности. Кроме того, в образцах шаурмы и шавермы обнаружено недопустимое количество бактерий кишечной палочки. Работа заведения была приостановлена на 30 суток.