Никакой вам больше шаурмы. Какие кафе в Перми закрыли за нарушения — список

После громких массовых отравлений в Перми и Пермском крае Роспотребнадзор начал активно проверять заведения быстрого питания. Кафе начали массово закрывать из-за обнаруженных серьёзных нарушений санитарных норм. Рассказываем, какие популярные и любимые места пермяков закрыли и почему. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Хлебница.
Одно из самых массовых и громких отправлений прошло в конце декабря 2024 года, прямо перед Новым Годом. По информации Роспотребнадзора, всего зафиксировано 95 случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением пищи, приобретённой в данной сети.
Все пострадавшие жители города приобретали в пекарне готовые салаты и выпечку, из-за которых заразились сальмонеллёзом. Специалисты надзорного ведомства уточняли, что нашли нарушения санитарного законодательства. В частности — несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря
Работа нескольких пекарен была приостановлена по решению суда на срок от 30 до 90 суток. Как стало известно сайту perm.aif.ru, только одна «Хлебница» возобновила свою работу после устранения всех нарушений. Подробнее об отравлении от лица сотрудника — в материале сайта perm.aif.ru.
SHAURMA COSMOS.
31 января стало известно, что с острым отравлением в медицинские учреждения Кунгура обратились сразу 14 человек, в том числе четверо детей. Все они незадолго до недомогания покупали шаурму в заведении SHAURMA COSMOS на улице Коммуны.
3 февраля минздрав региона рассказал сайту perm.aif.ru, что в популярной кунгурской сети быстрого питания отравились 73 человека (из них 25 детей).
В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что у пострадавших выявлен возбудитель сальмонеллёза. В ведомстве начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Кроме того, Роспотребнадзор провёл отбор проб продуктов в кафе и осмотр сотрудников — и выявил «грубые нарушения санитарного законодательства».
Портал Properm.ru рассказывал, что после проверки суд в Перми закрыл поставщика кафе, где произошло массовое отравление. На предприятии, которое поставляло в кунгурское кафе мясо цыплят, нашли валяющиеся на полу тушки кур.
«При проверке выявлены, нарушения, в том числе: мясо кур, тушки цыпленка охлажденные, хранятся при температуре +15 градусов Цельсия, навалом в производственном цехе на полу, тогда как на маркировке производителя указано хранение от +1 до +2 градусов Цельсия», — сообщает Свердловский районный суд.
Шаурма № 1.
Пермяки полюбили знаменитое кафе быстрого питания за долгие годы работы и вкусную шаурму. По данным официального сообщества сети «ВКонтакте», в Перми и Пермском крае расположены 23 филиала. Однако после проверок Роспотребнадзора в нескольких точках нашли грубые нарушения санитарных норм.
В филиале кафе на улице Докучаева, 20 проверка обнаружила встречные потоки сырья и готовых продуктов. Продукты принимались без маркировки. Работники не проходили медицинские осмотры, вакцинацию и обучение по профессиональной гигиене. Кухня заведения не была оборудована техническими средствами для обеспечения безопасности технологического процесса. В итоге работа кафе была приостановлена на 80 суток.
В ещё одной точке, расположенной на улице Ким, 75, в результате проверки были выявлены серьёзные нарушения в пищевой продукции — часть её принималась в заведении без маркировок и сопроводительных документов, а в холодильниках хранились продукты с истёкшим сроком годности. Кроме того, в образцах шаурмы и шавермы обнаружено недопустимое количество бактерий кишечной палочки. Работа заведения была приостановлена на 30 суток.
Шаурма Папа.
Согласно отзывам сервиса Яндекс. Карты, заведение имеет рейтинг 4,5/5 на основе 464 оценки. Оно располагается в доме по улице Газеты Звезда, 25 Б. После проверки сотрудники ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выяснил, что при работе владелец допускал многочисленные нарушения.
Ведомство выявило нарушения, включая пересечение потоков сырья и готовой продукции, приём товаров без документов, продажу блюд без технологических карт и несоблюдение условий хранения. Разделочный инвентарь не имел маркировки, а помещение не было оснащено необходимым моечным и холодильным оборудованием. Деятельность заведения была приостановлена на 80 суток.
Узбечка.
Известное пермское кафе, расположенное на центральном рынке, славилось большими порциями вкусной узбекской еды и низкими ценами. 19 марта стало известно, что грубые нарушения были обнаружены сотрудниками Роспотребнадзора во время проверки.
Среди нарушений в общепите оказались непоследовательные технологические процессы, встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовых продуктов, а также сотрудники без личных медкнижек. В обоих кафе не было документов на изготавливаемую продукцию и допускался приём продуктов без маркировок. В качестве наказания деятельность в обоих кафе приостановили на 90 суток.
Сеньор Помидор.
Внеплановая проверка Роспотребнадзора привела к закрытию кафе на 75 суток из-за грубых нарушений санитарных норм, выявленных во время инспекции. Речь идёт о филиале кафе быстрого питания в Краснокамске, где готовили шаурму, шаверму и другие виды фастфуда.
«После проверки, во избежание угрозы возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, Роспотребнадзор незамедлительно принял меры к временному приостановлению деятельности кафе», — сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда.
Багдад / Шаурма & Шаверма.
Кафе, расположенное на улице Богдана Хмельницкого 13А, также закрыли после проверки Роспотребнадзора. Среди выявленных нарушений — отсутствие подачи горячей и холодной воды, несоблюдение разделения на производственные цеха, приём продукции без сопроводительных документов и маркировки, а также хранение товаров без соблюдения условий и контроля сроков годности. Кафе по указанному адресу было решено закрыть на 90 суток.
Лаваш из тандыра.
Заведение расположено возле торгового центра в Закамске на улице Маршала Рыбалко, 23. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили множество нарушений, которые представляли опасность не только для здоровья, но и для жизни людей.
Среди нарушений в заведении общепита выявили отсутствие водоснабжения, производственного контроля и несоблюдение последовательности технологических процессов. В кафе не хватало оборудования и дезинфицирующих средств, а разделочные доски не имели маркировки. Кроме того, сотрудники не проходили обследования на гнойничковые заболевания и не имели личных медицинских книжек.
Суд согласился с ведомством и вынес решение приостановить работу кафе на 90 суток.