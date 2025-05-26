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Стройфирму принудили в Волгограде отдать работникам 4 млн рублей

Более 4 миллионов рублей заработной платы задолжало своим сотрудникам ООО «Стройспецмонтаж». По информации прокуратуры региона, юрлицо вместе с руководителем фирмы уволили 25 сотрудников и решили не отдавать им деньги за отработанные дни.

— По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные производства по ст. 5.27 КоАП РФ — нарушение трудового законодательства. Постановлениями мирового судьи ООО «Стройспецмонтаж» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, его руководителю назначен штраф 20 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность стройфирмы была полностью погашена.