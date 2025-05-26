Суд рассмотрит дело о банкротстве крупного производителя рыбы в Беларуси

По данным официального сайта, предприятие работало на рынке более 50 лет и занималось выпуском различного вида продукции: копченая, соленая, вяленая рыба, консервы, морепродукты и другие деликатесы. Также у «Белрыбы» были специализированный магазин в Минске и секции в крупнейших торговых точках, фирменные магазины в Солигорске и Слуцке, торговые павильоны. У компании были представительства во всех крупных белорусских городах.