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Суд рассмотрит дело о банкротстве крупного производителя рыбы в Беларуси

Крупный производитель рыбы банкротится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Суд рассмотрит дело о банкротстве крупного производителя рыбы в Беларуси. Информация опубликована на официальном сайте Экономического суда Минска.

Согласно опубликованной информации, Экономический суд принял к рассмотрению дело о банкротстве ОАО «Белрыба». В статусе дела сказано про направление извещения о назначении судебного заседания.

По данным официального сайта, предприятие работало на рынке более 50 лет и занималось выпуском различного вида продукции: копченая, соленая, вяленая рыба, консервы, морепродукты и другие деликатесы. Также у «Белрыбы» были специализированный магазин в Минске и секции в крупнейших торговых точках, фирменные магазины в Солигорске и Слуцке, торговые павильоны. У компании были представительства во всех крупных белорусских городах.

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