В Сочи снесли два крупных самостроя

В Сочи завершено исполнение судебных решений о сносе двух незаконно построенных объектов в селе Веселое. Иск городской администрации о сносе трехэтажного многоквартирного дома площадью 450 квадратных метров поддержал Адлерский районный суд. Обязанность по демонтажу здания возложили на собственницу участка.
Поскольку владелица не исполнила решение суда в установленный срок, сотрудники Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов наложили на нее исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей, ограничили выезд за пределы России и составили протокол об административном правонарушении. В итоге собственница заключила договор с профильной организацией, которая приступила к сносу здания.
Также судебные приставы обеспечили исполнение решения о сносе еще одного самовольного объекта площадью 840 «квадратов» в том же селе. Хозяин недостроенного здания не выполнил требования закона вовремя, из-за чего ему также ограничили выезд, наложили исполнительский сбор и трижды привлекли к административной ответственности. После этого собственник приступил к демонтажу.
«С января по май 2023 года выявили более 200 случаев самовольного строительства, а в 2024 году за аналогичный период их количество снизилось до 90, — рассказал начальник управления муниципального земельного контроля мэрии Сочи Аслан Ачмизов. — Тенденция сохраняется — на сегодняшний день выявлено 80 фактов незаконного строительства. Это говорит о том, что застройщики начинают действовать в правовом поле».
Ранее сообщалось, что в Сочи снесли два самовольно переоборудованных в гостиницы здания.