В Сочи снесли два крупных самостроя

«С января по май 2023 года выявили более 200 случаев самовольного строительства, а в 2024 году за аналогичный период их количество снизилось до 90, — рассказал начальник управления муниципального земельного контроля мэрии Сочи Аслан Ачмизов. — Тенденция сохраняется — на сегодняшний день выявлено 80 фактов незаконного строительства. Это говорит о том, что застройщики начинают действовать в правовом поле».