В Узбекистане создадут Национальную организацию по перестрахованию

Документ направлен на дальнейшее совершенствование системы перестрахования.
Компания «O"zbekiston qayta sug’urta kompaniyasi» в форме акционерного общества с уставным капиталом не менее 300 млрд сумов будет предоставлять перестраховочные услуги, включая защиту инвестиций и рисков в рамках крупных инвестпроектов.
В соответствии с постановлением, в 2025 году объем национального рынка перестрахования должен достичь 4 трлн сумов, экспорт услуг — увеличиться как минимум на 30%, а объем привлеченных инвестиций — до 150 млрд сумов.