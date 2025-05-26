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В Узбекистане создадут Национальную организацию по перестрахованию

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут национальную перестраховочную организацию. Это определено в соответствующем постановлении президента.

Источник: Sputnik.uz

Документ направлен на дальнейшее совершенствование системы перестрахования.

Компания «O"zbekiston qayta sug’urta kompaniyasi» в форме акционерного общества с уставным капиталом не менее 300 млрд сумов будет предоставлять перестраховочные услуги, включая защиту инвестиций и рисков в рамках крупных инвестпроектов.

В соответствии с постановлением, в 2025 году объем национального рынка перестрахования должен достичь 4 трлн сумов, экспорт услуг — увеличиться как минимум на 30%, а объем привлеченных инвестиций — до 150 млрд сумов.