В Свердловской области к 2027 году прогнозируют нехватку водителей такси

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, на которой общественники и представители Госавтоинспекции обсудили сферу такси и пассажирских перевозок.
Одна из проблем, которая в будущем повлияет на нее — существенный дефицит кадров.
— Дефицит кадров наблюдается. Прогнозируем, что к 2027 году возникнет кадровый голод. Будет не хватать около 70 тысяч водителей такси, — говорит представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Егор Романов.
Также по его словам, улучшилась обстановка с числом легальных перевозчиков в регионе.
— В Свердловской области большое количество водителей такси выходят из тени, — И соответственно рост цен на такси был связан с большой легализацией в 2023 году, — утверждает Егор Романов.
Также общественник заявлял, что в регионе 80% водителей не готовы пересесть на отечественные авто. Обновление автопарка обернется сложностями для предпринимателей.