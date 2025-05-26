Польша модернизирует грузовой хаб, чтобы заработать на Украине

«Я скажу без преувеличения, что здесь, в Славкове в Силезии, у нас будет крупнейший логистический центр такого типа в Европе. Речь идет не только о побитии рекордов, это также будет золотая сделка для Польши», — приводит слова Туска «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Польши.
Первое время после обновления «Славков» Польша планирует задействовать как хаб для перегрузки и отправки грузов, предназначенных Киеву его союзниками. По словам Туска, «после окончания войны на Украине» терминал будет использоваться для перевалки грузов в Азию.
Глава польского правительства добавил, что модернизация терминала позволит Польше получить прибыль от восстановления Украины. Туск акцентировал внимание на том, что ничего плохого в признании желания заработать на помощи Киеву нет. «Славков» позволит получить существенные отчисления в бюджет Польши.
«Не должно быть так, как было раньше, когда все были вовлечены, включая Польшу, — я говорю о войне в Ираке, — а потом самые крупные зарабатывали на восстановлении, а Польша осталась в дураках», — подчеркнул польский премьер.
Евротерминал Славков — перегрузочный хаб, который захватывает участок железнодорожных линий с разной шириной колеи — 15200 мм и 1435 мм, что позволяет принимать грузы из Европы и перенаправлять их в Россию, на Дальний Восток и в азиатские страны. Терминал также находится рядом с автодорожными маршрутами Польши и аэропортами в Кракове и Катовице-Пыжовице.
После модернизации мощность хаба превысит 500 тыс. TEU (стандартных контейнеров) в год. Сейчас этот показатель достигает 285 тыс. TEU в год.