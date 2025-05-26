Польша модернизирует грузовой хаб, чтобы заработать на Украине

«Я скажу без преувеличения, что здесь, в Славкове в Силезии, у нас будет крупнейший логистический центр такого типа в Европе. Речь идет не только о побитии рекордов, это также будет золотая сделка для Польши», — приводит слова Туска «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Польши.