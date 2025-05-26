Инвестпроекты туркомплексов в Самаре и Тольятти поддержат льготными кредитами

Благодаря программе льготного кредитования в Самарской области появится два крупных туристических комплекса, в которые будет инвестировано свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития.
В ведомстве напомнили, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» инвесторы могут воспользоваться льготными кредитами. Так, в Самаре и в Тольятти по этой программе собираются реализовать два инвестпроекта. Они связаны с созданием крупных туристических комплексов. О них на совещании с участием президента Владимира Путина и членов правительства рассказал вице-премьер Дмитрия Чернышенко, докладывая о ходе реализации программы льготного кредитования.
Первый проект будет реализован в Тольятти. Там собираются построить трехэтажный акватермальный оздоровительный комплекс с открытым и закрытыми бассейнами, фитнес-залами. В проект планируют вложить 1,7 млрд рублей. Комплекс с одновременно загрузкой до четырех тысяч человек хотят запустить уже в 2026-м году.
Еще более глобальный в плане размера инвестиций проект планируют реализовать в Красноглинском районе Самары. Инвестор собирается вложить 7,6 млрд рубле в создание первого в своем роде в Центральной России многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса с медцентром, спа-отелем, детскими игровым зонами, открытыми бассейнами и спортивными площадками.
Воспользоваться льготным государственным кредитованием инвесторам помогают специалисты областного правительства. Там понимают важность поручения губернатора Вячеслава Федорищева, который поставил задачу — повысить туристическую привлекательность региона. Но за ростом туристического потока — стоит более глобальная цель.
«Миллиарды инвестиций, налоговые отчисления, рабочие места и в результате — улучшение качества жизни наших граждан», — подчеркнул вице-губернатор самарского региона Антон Емельяненко.
В региональном Минэке также напомнили, что инвесторы, заинтересованные в реализации проектов на территории Самарской области, могут получить необходимую помощь и содействие в получении льготных кредитов, обратившись в Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в режиме «одного окна». Обращаться можно по телефону: 8 (800)505−90−36, или через сайт investinsamara.ru.
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