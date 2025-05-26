Инвестпроекты туркомплексов в Самаре и Тольятти поддержат льготными кредитами

В ведомстве напомнили, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» инвесторы могут воспользоваться льготными кредитами. Так, в Самаре и в Тольятти по этой программе собираются реализовать два инвестпроекта. Они связаны с созданием крупных туристических комплексов. О них на совещании с участием президента Владимира Путина и членов правительства рассказал вице-премьер Дмитрия Чернышенко, докладывая о ходе реализации программы льготного кредитования.