Машиностроение, нефтехимический комплекс, образование. Турчин о направлениях сотрудничества с Татарстаном

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин назвал ключевые направления сотрудничества с Татарстаном во время переговоров с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перспективы сотрудничества в промышленности. Турчин посетил предприятия Татарстана.
Премьер-министр отметил, что взаимная торговля говорит о плодотворном взаимодействии между сторонами. «Видны и новые направления нашего сотрудничества. Конечно, это машиностроение. У нас много совместных перспектив, виден потенциал. Еще одно направление — нефтехимия и сопутствующие ей отрасли. Приятно удивлен компанией “Татнефть”. Молодцы, конечно, так развиваться в такое непростое время. Это действительно заслуживает уважения. Есть много направлений куда нам двигаться», — добавил он. Также в числе важных сфер взаимодействия глава белорусского правительства отметил гражданское авиастроение.
Важной составляющей сотрудничества является и образование. «Считаю, что нам нужно более интенсивно взаимодействовать в тех направлениях, где у коллег есть серьезные наработки, чтобы мы могли учить наших студентов передовым технологиям, которые есть в Татарстане», — подчеркнул премьер-министр.
Он также упомянул культурную составляющую. «Оборотов точно нам сбавлять в этом направлении не стоит», — отметил Александр Турчин.
«Хочу поблагодарить Рустама Нургалиевича за приглашение. Это мой первый визит в Татарстан, и он оказался очень плодотворным. Сегодня те отношения, которые связывают Татарстан и Беларусь, уже существуют не один год, и цифры показывают сбалансированность взаимной торговли. Товары, которые мы поставляем в Татарстан, и то, что мы импортируем, приблизительно одинаково. Значит, мы очень неплохо дополняем друг друга. И, конечно, в ходе визита и посещения предприятий, помимо традиционных направлений (еще раз подчеркну: машиностроение, нефтехимия, гражданское авиастроение), мы наметили целый ряд иных, по которым, подписав протокол нашей встречи, будем работать. Думаю, что в ближайшее время будут реализованы интересные новые направления. Ну и, конечно, мы не забываем о нашем гуманитарном сотрудничестве в образовательной и культурной сферах, а также в сфере медицины», — заключил премьер-министр. -0-