Машиностроение, нефтехимический комплекс, образование. Турчин о направлениях сотрудничества с Татарстаном

«Хочу поблагодарить Рустама Нургалиевича за приглашение. Это мой первый визит в Татарстан, и он оказался очень плодотворным. Сегодня те отношения, которые связывают Татарстан и Беларусь, уже существуют не один год, и цифры показывают сбалансированность взаимной торговли. Товары, которые мы поставляем в Татарстан, и то, что мы импортируем, приблизительно одинаково. Значит, мы очень неплохо дополняем друг друга. И, конечно, в ходе визита и посещения предприятий, помимо традиционных направлений (еще раз подчеркну: машиностроение, нефтехимия, гражданское авиастроение), мы наметили целый ряд иных, по которым, подписав протокол нашей встречи, будем работать. Думаю, что в ближайшее время будут реализованы интересные новые направления. Ну и, конечно, мы не забываем о нашем гуманитарном сотрудничестве в образовательной и культурной сферах, а также в сфере медицины», — заключил премьер-министр. -0-