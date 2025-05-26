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Обновленный перечень стандартов к техрегламенту на зерно вступит в силу в ЕАЭС с 28 мая

«В новой редакции перечень принят Коллегией ЕЭК 26 ноября 2024 года. В него включено 163 документа, среди которых 89 новых или обновленных», — пояснили в пресс-службе.

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Актуализированный перечень стандартов на методы испытаний к техническому регламенту «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) вступает в силу в Евразийском экономическом союзе с 28 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В новой редакции перечень принят Коллегией ЕЭК 26 ноября 2024 года. В него включено 163 документа, среди которых 89 новых или обновленных. В том числе 96 межгосударственных стандартов, из которых 28 разработаны на основе международных стандартов ISO (ИСО) и региональных стандартов EN и CEN, 7 -государственных стандартов Республики Беларусь, 15 — национальных стандартов Республики Казахстан, 16 — национальных стандартов Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.

С целью своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечень стандартов, было предусмотрено, что перечень стандартов вступает в силу через 180 календарных дней с даты его официального опубликования. -0-