Обновленный перечень стандартов к техрегламенту на зерно вступит в силу в ЕАЭС с 28 мая

«В новой редакции перечень принят Коллегией ЕЭК 26 ноября 2024 года. В него включено 163 документа, среди которых 89 новых или обновленных. В том числе 96 межгосударственных стандартов, из которых 28 разработаны на основе международных стандартов ISO (ИСО) и региональных стандартов EN и CEN, 7 -государственных стандартов Республики Беларусь, 15 — национальных стандартов Республики Казахстан, 16 — национальных стандартов Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.