Путин пообещал помощь «Вкусно и точка» в случае возвращения «Макдоналдс»

При этом Россия не будет способствовать «Макдоналдс», если он захочет вернуться на российский рынок. «Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», — добавил Путин. Он подчеркнул, что необходимо помнить о том, как компания уходила с российского рынка. Власти России работают над программой возможного возвращения иностранных компаний с учетом интересов российских, подчеркнул президент.