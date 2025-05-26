Путин пообещал помощь «Вкусно и точка» в случае возвращения «Макдоналдс»

«Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их не выгоняли, они ушли, ну и ладно, у них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет», — сказал глава государства на встрече с представителями российских деловых кругов (цитата по сайту Кремля).
При этом Россия не будет способствовать «Макдоналдс», если он захочет вернуться на российский рынок. «Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», — добавил Путин. Он подчеркнул, что необходимо помнить о том, как компания уходила с российского рынка. Власти России работают над программой возможного возвращения иностранных компаний с учетом интересов российских, подчеркнул президент.
Глава «Вкусно и точка» Олег Пароев пригласил Путина посетить заведение. Президент ответил, что с удовольствием как-нибудь зайдет в один из ресторанов.
«Макдоналдс» ушел с российского рынка в мае 2022 года. Активы компании приобрел предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири по франшизе. Сеть переименовали во «Вкусно — и точка».