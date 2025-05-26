Путин удивился дефициту картофеля в Белоруссии

«Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать, они там большие специалисты по картошке, но свое тоже неплохо иметь», — сказал Путин. «Он там закончился», — вставил реплику замглавы президентской администрации Максим Орешкин. «Как закончился?» — искренне удивился российский лидер. «Ну вот Александр Григорьевич совещание проводит…» — уточнил президенту Орешкин. «Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился. Что это такое?» — продолжал сетовать Путин.
Директор ООО «Русид» Марк Гехт заверил президента, что Россия вопрос с импортозамещением картофеля будет решен. «Специалисты, в том числе в государственных научных учреждениях, способные решать эти задачи, найдены. И тут как раз работает этот, эффективно у нас в АПК работает, треугольник реиндустриализации: бизнес, наука, государство. Благодаря, в частности, ФНТП мы можем быстро складывать рабочие конструкции, где бизнес занимается коммерциализацией, продвижением, научные институты занимаются разработкой, а государство все это активно поддерживает. Поэтому, я думаю, что по сахарной свекле к 30-му году и по картофелю мы все задачи решим», — заверил Гехт.
Еще один участник встречи рассказал президенту о совместно созданной с «Мираторгом» специальной лаборатории по селекции картофеля и планах по строительству крупнейшей фабрики по производству картофеля фри в России. «Он так и будет расти сразу как картофель фри?» — шутливо поинтересовался Путин. Его заверили, что уж в картофеле фри недостатка не будет.
8 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о непростой ситуации с белорусским картофелем, отметив, что все же без него белорусы не останутся. Белорусский лидер отметил, что граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а фермеры, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. По его словам, сегодня в России цены на тот же картофель оказались «в три раза дороже». Он посетовал, что этим и объясняется рост цен. Лукашенко тогда добавил, что надо дополнительно посеять семенной картофель.
Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии сообщило, что в целях бесперебойного снабжения картофелем в межсезонье увеличило площади посадки корнеплода под урожай 2025 года почти на 3 тыс. га. Также белорусское правительство ввело лицензирование вывоза за пределы Белоруссии картофеля до 26 июня. Вывоз данной продукции за пределы страны осуществляется по разовым лицензиям, что позволит обеспечить контроль над запасами, а также за экспортными потоками картофеля в связи с растущим спросом и высокой ценой на него за пределами республики.