Путин удивился дефициту картофеля в Белоруссии

Директор ООО «Русид» Марк Гехт заверил президента, что Россия вопрос с импортозамещением картофеля будет решен. «Специалисты, в том числе в государственных научных учреждениях, способные решать эти задачи, найдены. И тут как раз работает этот, эффективно у нас в АПК работает, треугольник реиндустриализации: бизнес, наука, государство. Благодаря, в частности, ФНТП мы можем быстро складывать рабочие конструкции, где бизнес занимается коммерциализацией, продвижением, научные институты занимаются разработкой, а государство все это активно поддерживает. Поэтому, я думаю, что по сахарной свекле к 30-му году и по картофелю мы все задачи решим», — заверил Гехт.