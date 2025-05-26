Чувство стиля, качество и следование трендам. Лугина о составляющих бренда белорусского легпрома

«Уникальность нашей легкой промышленности я вижу в том, что как бы ни было нам тяжело конкурировать, сколько бы подножек в рыночных условиях нам ни ставили в вопросах ценообразования, мы остаемся в своем ценовом сегменте, не падаем в качестве, — обратила внимание Татьяна Лугина. — Наша одежда всегда из натуральных волокон. Приобретая ее, потребитель уверен, что белорусский трикотаж гарантированно без акрила и полиэфира. Сейчас на рынке засилье искусственной обуви, в то время как наши кожевенные предприятия производят обувь только из натурального материала».