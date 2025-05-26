Чувство стиля, качество и следование трендам. Лугина о составляющих бренда белорусского легпрома

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В создании дизайнерских вещей помогает искусственный интеллект, шьется одежда только из натуральных волокон, а чувство прекрасного заложено в белорусах на генетическом уровне — все перечисленное в комплексе позволяет отечественному легпрому иметь свое лицо на мировом рынке. Что выгодно отличает белорусских производителей от зарубежных, в интервью телеканалу «Первый информационный» рассказала председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, сообщает БЕЛТА.
С прицелом на дальнюю дугу. Как белорусскому легпрому удалось покорить рынки БРИКС.
В последнее время отечественные предприятия легкой промышленности стали активно внедрять в производственные процессы возможности искусственного интеллекта. Технологии используются, например, при поиске свежих идей для новой марки или бренда или при разработке оригинальных принтов, что позволяет сократить временные затраты, как заметила глава «Беллегпрома», в 5−6 раз, чем если бы такую задачу выполнял человек.
Сейчас продукция легкой промышленности Беларуси отгружается примерно в 38 стран. Неизменным спросом за рубежом пользуются белорусские льняные изделия, которые останутся востребованными и в долгосрочной перспективе, поскольку ключевой отечественный производитель — Оршанский льнокомбинат — входит, по словам руководителя концерна, в десятку крупнейших льнозаводов мира, сопоставимых по объемам выпуска и качеству готовой продукции. Хорошо продается за границу и белорусская кожа, которой, как оказалось, во многих государствах не хватает. Ряд стран производит мокросоленые шкуры, но далеко не во всех сохранились технологии их переработки и доведения до товарного вида. В Беларуси — да. В частности, отечественные кожтовары хорошо продаются в Индию и Китай, отшивающих обувь в больших количествах.
«Уникальность нашей легкой промышленности я вижу в том, что как бы ни было нам тяжело конкурировать, сколько бы подножек в рыночных условиях нам ни ставили в вопросах ценообразования, мы остаемся в своем ценовом сегменте, не падаем в качестве, — обратила внимание Татьяна Лугина. — Наша одежда всегда из натуральных волокон. Приобретая ее, потребитель уверен, что белорусский трикотаж гарантированно без акрила и полиэфира. Сейчас на рынке засилье искусственной обуви, в то время как наши кожевенные предприятия производят обувь только из натурального материала».
Еще одним преимуществом белорусской легкой промышленности можно считать сильную дизайнерскую школу. Глава концерна убеждена: чувство стиля, умение сочетать цвета и подбирать формы, приверженность лаконичности и классической европейской моде заложены в белорусах на генетическом уровне.
«Перечисленное в комплексе позволяет отечественному легпрому иметь свое лицо на международном рынке, хоть это и очень непросто в условиях высокой конкуренции. Благодаря этим составляющим наши бренды узнаваемы», — не сомневается председатель «Беллегпрома».
Был отмечен и рост влияния женского бизнеса на мировой арене. Даже в тех странах, где, по наблюдениям руководителя белорусского офиса Женского делового альянса БРИКС Татьяны Лугиной, женщины-предприниматели исторически не играли существенной роли, ситуация изменилась. Теперь прекрасные представительницы человечества находят себя не только в семье, но и активно строят бизнес и развивают международное сотрудничество в сферах фармацевтики, здравоохранения, бьюти-услуг и даже тяжелого машиностроения и горнодобывающей промышленности. Татьяна Лугина уверена, что продвижению и белорусских экономических интересов в БРИКС также могут существенно поспособствовать бизнес-леди Женского делового альянса объединения. -0-