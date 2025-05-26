Минпромторг расширил программу льготного автокредитования

Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, кроме того, распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой «Семейной автомобиль». Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могли семьи по всей РФ, имеющие трех и более детей.