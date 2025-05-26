Минпромторг расширил программу льготного автокредитования

«Напомним, что в середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы “Семейный автомобиль” в периметр программы льготного автокредитования. На тот момент акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей… С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — говорится в сообщении.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС — 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%.
Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, кроме того, распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой «Семейной автомобиль». Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могли семьи по всей РФ, имеющие трех и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением — скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.