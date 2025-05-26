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Глава Татарстана: у нас большая история сотрудничества с Беларусью, будем раскрывать и новые направления

Рустам Минниханов подчеркнул, что рассчитывает посетить Беларусь по приглашению белорусского премьер-министра через три месяца. «У нас большая история сотрудничества, наши промышленники хорошо друг друга знают. Нам надо раскрыть новые интересы для наших сторон», — сказал он.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Татарстан имеют большую историю сотрудничества, в планах раскрывать и новые направления. Об этом по итогам переговоров с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Машиностроение, нефтехимический комплекс, образование. Турчин о направлениях сотрудничества с Татарстаном.

Рустам Минниханов подчеркнул, что рассчитывает посетить Беларусь по приглашению белорусского премьер-министра через три месяца. «У нас большая история сотрудничества, наши промышленники хорошо друг друга знают. Нам надо раскрыть новые интересы для наших сторон», — сказал он.

Глава Татарстана добавил, что сегодня белорусская делегация посетила лишь три объекта — «МТЗ-Татарстан», «КАМАЗ» и АО «ТАНЕКО». Однако направлений, по которым можно сотрудничать, в разы больше. «Благодаря хорошим личным контактам наших лидеров мы имеем возможность очень продуктивно работать. Но это доверие надо еще оправдать», — заключил он.

Беларусь и Татарстан договорились о новом формате двусторонней работы. Александр Турчин рассказал, что теперь ежемесячно рабочие группы под руководством вице-премьеров будут встречаться в различных форматах, а один раз в три месяца итоги их деятельности будут анализироваться на уровне премьер-министра Беларуси и главы Татарстана. -0-

Фото Виталия Пивоварчика.