Глава Татарстана: у нас большая история сотрудничества с Беларусью, будем раскрывать и новые направления

Глава Татарстана добавил, что сегодня белорусская делегация посетила лишь три объекта — «МТЗ-Татарстан», «КАМАЗ» и АО «ТАНЕКО». Однако направлений, по которым можно сотрудничать, в разы больше. «Благодаря хорошим личным контактам наших лидеров мы имеем возможность очень продуктивно работать. Но это доверие надо еще оправдать», — заключил он.