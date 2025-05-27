Цены на недвижимость в Крыму: 5 причин роста

«Очень большое количество проектов, которые будут реализованы до 2033 года. Федеральный круглогодичный курорт “Золотые пески России”, туристический кластер в Алуште, парк развлечений в Ялте, один из крупнейших парков развлечений в стране — в Бахчисарае, в этом году уже тоже должна стартовать стройка. Горнолыжный курорт Ай-Петри, яхтенная марина в Балаклаве и казино. Инвесторы, которые заходят в Крым со своими средствами, конечно, смотрят на весь этот потенциал», — подытожила эксперт.