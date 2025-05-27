Цены на недвижимость в Крыму: 5 причин роста

«Вижу стабильный рост цен на недвижимость в Крыму, и нет никаких предпосылок для того, чтобы им пойти вниз — росли и будут расти», — прокомментировала Морозова.
Одной из основных причин она назвала дефицит предложений в новостройках.
«У нас соотношение распроданности к строительной готовности составляет 89−90%. То есть, почти девяносто процентов новостроек продаются еще до ввода объекта в эксплуатацию. А нормальные цифры для строительной отрасли около 70%. В некоторых регионах еще меньше, допустим, в Краснодарском крае порядка 53%. То есть, у нас ситуация дефицита», — сказала Морозова.
В то же время это означает, что на жилье в Крыму есть спрос и нет риска затоваренности, когда предложений больше, чем спроса, подчеркнула она.
«Очень живая ситуация. То есть, мы здесь можем строиться, и наши застройщики могут не переживать, что их объекты не будут приобретаться», — отметила Морозова.
Еще одна причина роста цен связана с увеличением стоимости строительных материалов и качественной рабочей силы.
«Это объективные факторы, из-за которых стоимость новых вводимых в продажу объектов не может быть ниже, чем в предыдущие годы», — заметила Морозова.
Третья причина объясняется геополитическими событиями и ожиданиями завершения специальной военной операции, сказала эксперт.
«Если даже год назад, по нашей практике, мы очень часто отрабатывали возражения у потенциальных покупателей с иных регионов на тему СВО, то сейчас этих возражений практически не возникает. Потенциальная стабилизация ситуации повышает привлекательность полуострова и для долгосрочных инвестиций. Все это влечет за собой своеобразный инвестиционный ажиотаж», — прокомментировала Морозова.
Спокойно едут и перемещаются в Крыму и туристы, так что на майские праздники при неработающем аэропорте можно было наблюдать их увеличенный поток на полуостров, добавила она.
«Люди уже не видят проблемы в том, что в Крым не летают самолеты, так как можно спокойно добраться иными способами. Есть трасса М-4 “Дон” до Крымского моста, есть “Таврида” прекрасная, которая позволяет по полуострову перемещаться очень быстро и комфортно. Можно добраться поездом и с новых территорий», — сказала Морозова.
И наконец, пятая причина роста цен и один из масштабных и существенных факторов — это «большие стройки Крыма-2033» — грандиозные проекты по строительству объектов мирового уровня, сказала эксперт.
«Очень большое количество проектов, которые будут реализованы до 2033 года. Федеральный круглогодичный курорт “Золотые пески России”, туристический кластер в Алуште, парк развлечений в Ялте, один из крупнейших парков развлечений в стране — в Бахчисарае, в этом году уже тоже должна стартовать стройка. Горнолыжный курорт Ай-Петри, яхтенная марина в Балаклаве и казино. Инвесторы, которые заходят в Крым со своими средствами, конечно, смотрят на весь этот потенциал», — подытожила эксперт.
Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев предположил, что цены на недвижимость в Крыму до конца 2025 года могут вырасти не менее чем на 20%. Коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова предупреждала, что цены будут очень заметно расти к лету.