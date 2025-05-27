В хорошей московской фарме

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. Это всем известные цитрамон, анальгин, парацетамол, ибупрофен и другие. Помимо анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании более 500 человек. С 2020 года глава «Медисорб Групп» — Юрий Фотеев. АО «Медисорб», занимающееся собственно производством лекарств, управляется «МС Групп», владельцы АО не раскрываются. В конце 2024 года головную структуру «Медисорба» покинула кипрская Medisorb Holding LTD. Доли перешли бывшему руководителю предприятия Владимиру Фотееву и компании, зарегистрированной в дружественной юрисдикции (ОАЭ).