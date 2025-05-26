Владимир Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы в России

Президент России Владимир Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы в стране. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с представителями деловых кругов РФ.
«Сделать нужно еще немало, вы наверняка знаете это все. Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла — нам этого не хватает», — заявил Путин.
Как отметил президент, в стране необходимо обеспечить стабильность работы в сельскохозяйственной отрасли, чтобы предотвратить нехватку продовольственных культур, включая сферу переработки.
Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут ранее также заявляла, что снижение цен на картофель на внутреннем рынке страны ожидается с июля 2025 года. По словам министра, в текущем году было высажено на 10 тысяч гектаров картофеля больше, чем в прошлом.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что аграрный сектор в РФ начал закрывать все базовые потребности российского рынка продовольствия с 2019 года.