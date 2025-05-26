Владимир Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы в России

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут ранее также заявляла, что снижение цен на картофель на внутреннем рынке страны ожидается с июля 2025 года. По словам министра, в текущем году было высажено на 10 тысяч гектаров картофеля больше, чем в прошлом.