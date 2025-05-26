Беларусь заинтересована развивать межпарламентское сотрудничество с Египтом

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко сегодня в рамках официального визита в Арабскую Республику Египет провел в Каире встречу с председателем Палаты представителей Арабской Республики Египет Ханафи Али аль-Гебали. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Торговля, инвестиции, бизнес. В каких сферах Беларусь и Египет заинтересованы развивать сотрудничество?
Во время переговоров председатель Палаты представителей поблагодарил египетского коллегу за гостеприимство и приглашение посетить с официальным визитом Египет — родину одной из древнейших цивилизаций мира.
Игорь Сергеенко и Ханафи Али аль-Гебали.
Египет — надежный партнер Беларуси на протяжении более 30-летней истории дипломатических отношений, подчеркнул спикер Палаты представителей. Он отметил, что за последний год динамика двусторонних официальных контактов повысилась.
Основу политического взаимодействия составляет диалог на высшем уровне. «Мы ожидаем главу египетского государства Абдель Фаттаха аль-Сиси с официальным визитом в Минске в соответствии с действующим приглашением. Также ожидаем в Беларуси премьер-министра Арабской Республики Египет с ответным визитом», — отметил спикер.
Игорь Сергеенко напомнил, что по итогам переговоров на высшем уровне в Минске и Каире в феврале 2020 года был создан новый механизм взаимодействия — комиссия высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу по линии министров иностранных дел. «Приветствуем скорейший запуск работы указанного формата наших внешнеполитических ведомств», — подчеркнул он.
Неотъемлемой частью диалога между странами является межпарламентское сотрудничество. «Главы наших государств в ходе официальных визитов в Каир и Минск проводили встречи с руководством парламентов. Визит вашего предшественника в Беларусь в ноябре 2018 года имел исключительно важное значение для белорусско-египетского межпарламентского сотрудничества», — сказал Игорь Сергеенко.
Национальное собрание Республики Беларусь открыто к дальнейшему взаимодействию с парламентом Египта, заявил председатель Палаты представителей. «В прошлом году в Беларуси были проведены парламентские выборы, сформирована новая рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Египта. Надеемся на создание аналогичной парламентской группы по сотрудничеству с Беларусью», — отметил он.
Говоря о сотрудничестве Беларуси и Египта, Игорь Сергеенко обратил внимание, что в области экономических отношений мы стремимся не только к росту, но и к сбалансированности торговли за счет увеличения закупок из Египта товаров критического импорта, подчеркнув, что в целях обеспечения продовольственной безопасности Египта наша страна готова к созданию в Египте сборочного производства тракторов и грузовой автотехники. Также есть перспективы сотрудничества при производстве и торговле кормами для рыбных хозяйств. Белорусская сторона продолжит поставки качественной молочной продукции в Египет. «Предлагаем реализовать инициативу совместных проектов по разработке рецептур изготовления молочных продуктов из восстановленного молока», — подчеркнул спикер.
Он также отметил заинтересованность в партнерстве с Египтом в организации совместных производств в перспективных отраслях, в том числе в сфере водоочистки, выразив готовность к передаче белорусских технологий в данной сфере. Основа для этого имеется — наши специалисты провели переговоры буквально на прошлой неделе.
Важно создать механизмы стимулирования совместных предприятий, акцентировал Игорь Сергеенко. Ими, подчеркнул председатель Палаты представителей, могут стать ежегодные госзаказы на совместно производимую продукцию либо предоставление возможностей льготного участия в тендерах и госпрограммах.
Перспективным является сотрудничество и в гуманитарной сфере. Одним из приоритетных направлений, заявил председатель Палаты представителей, является обучение граждан Арабской Республики Египет в белорусских учреждениях образования. Игорь Сергеенко обратил особое внимание на то, что важным шагом по развитию сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере стало приглашение от имени главы белорусского государства детских групп из Египта на отдых и оздоровление в Беларусь. Это безусловно будет способствовать дальнейшему укреплению межгосударственных отношений.
«Белорусско-египетское сотрудничество имеет серьезные перспективы и, думаю, что ваш ответный визит в нашу страну позволит продолжить взаимодействие. Поэтому хотел бы еще раз подтвердить вам приглашение посетить Республику Беларусь с официальным визитом в любое удобное время», — констатировал председатель Палаты представителей. -0-