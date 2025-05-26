Беларусь заинтересована развивать межпарламентское сотрудничество с Египтом

Говоря о сотрудничестве Беларуси и Египта, Игорь Сергеенко обратил внимание, что в области экономических отношений мы стремимся не только к росту, но и к сбалансированности торговли за счет увеличения закупок из Египта товаров критического импорта, подчеркнув, что в целях обеспечения продовольственной безопасности Египта наша страна готова к созданию в Египте сборочного производства тракторов и грузовой автотехники. Также есть перспективы сотрудничества при производстве и торговле кормами для рыбных хозяйств. Белорусская сторона продолжит поставки качественной молочной продукции в Египет. «Предлагаем реализовать инициативу совместных проектов по разработке рецептур изготовления молочных продуктов из восстановленного молока», — подчеркнул спикер.