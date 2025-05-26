Депутаты обсуждают зарплаты домохозяек: помогут только тем, чье положение плачевно

Если верить каким угодно анкетам, «домохозяйка» — это такой же род занятий, как «служащий» или «бизнесмен». Вот только ее труд, увы, оплачивается любовью и благодарностью семьи (если повезет), ну и еще выданными мужем карманными деньгами «на булавки». Несправедливо? Вот и депутаты подумали, что несправедливо, — и внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому домохозяйкам предлагается выплачивать заработную плату в размере прожиточного минимума, принятого в регионе. Звучит почти идеально, но, как обычно, есть нюансы.
Инициатива выглядит слишком красивой, чтобы быть жизнеспособной, так что чрезмерно большие надежды на этот законопроект возлагать не стоит. Хотя он примечательный: изначально идея платить заработную плату женщинам, занимающимся исключительно домашним хозяйством, принадлежала еще Владимиру Жириновскому — он и разработал первую редакцию законопроекта, ну, а сегодня его только доработали и актуализировали с учетом реалий сегодняшнего дня.
«Преобразования, произошедшие в обществе и экономике страны, привели к крайне высокой степени дифференциации домашних хозяйств по доходам. Одни домашние хозяйства, которых большинство, оказались в условиях бедности и выживания», — сказано в пояснительной записке.
В документе также утверждается, что труд женщины, ведущей домашнее хозяйство — «уборка, стирка, приготовление пищи и другие работы, воспитание детей и присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного ухода и присмотра, в том числе по состоянию здоровья», — такая же работа, как и все остальные. С этим не поспоришь. И более того, выполнение этих обязанностей мешает устроиться на работу, а организаций, предоставляющих гибкий график, не так уж много. И это тоже верно.
При низкой заработной плате мужа семье приходится балансировать на грани нищеты. В таких условиях трудно полноценно заботиться о подрастающем поколении и более того — думать о новых детях. В пояснительной записке ссылаются на положительный опыт других стран. В развитых государствах семьи с детьми практически живут за счет социальных выплат, и это не считается чем-то унизительным: «Во многих развитых странах значительную часть доходов в бюджетах домохозяйств составляют доходы, поступающие от государства в виде социальных трансфертов и бесплатных услуг».
Кому же предлагается платить ежемесячные пособия? Естественно, не всем. Домохозяйкам, имеющим мужа с высокой заработной платой, а также гражданкам России, ставшим ими совсем недавно, пособие выдавать не планируется. Кстати, в некоторых развитых странах, на которые ссылаются авторы законопроекта, пособие назначается всем домохозяйкам, невзирая на доходы мужа и срок официального проживания в стране. Ведь женщинам, даже обеспеченным, важна финансовая независимость во избежание домашней тирании.
Итак, претендовать за зарплату могут домохозяйки из семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, принятых в регионе. Учитываться будут все члены семьи, ведущие общее хозяйство: супруги, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, инвалиды I группы.
Второе условие для получения выплаты — наличие статуса безработного.
Право на получение пособия нужно будет подтверждать каждые полгода.
Претендовать на выплату не смогут те домохозяйки, которые подрабатывают как самозанятые или ИП.
С учетом актуальной миграционной политики получать зарплату смогут только матери семейств, имеющих гражданство РФ не менее пяти лет.
Демограф и общественный деятель Юрий Крупнов в беседе с корреспондентом «МК» отметил, что законопроект, по его мнению, требует серьезной доработки.
— Если вдуматься, то задаешься вопросом: а почему именно семьи? А что, отдельные граждане могут жить за чертой бедности? И вообще, в нашем законодательстве нет юридического понятия «домохозяйство», — считает эксперт.
«МК» спросил многодетных мам, на что бы они в первую очередь потратили свою зарплату, если бы такое пособие утвердили депутаты. Как правило, именно многодетные семьи чаще всего и получают категорию «малоимущие».
Ответы прозвучали самые незатейливые. Выясняется, что порой многодетным семьям не хватает самых базовых вещей.
«Зубы! Всей семье! — пишет мама семерых детей. — Во взрослой стоматологии делают бесплатно, если больше пяти детей. Но мне такое лечение не подходит. А то, что мне нужно, — только платно».
«Фрукты!» — сообщает другая многодетная.
«Квартплата, отдых, развивашки, занятия спортом», — отвечает мама четырех детей.
Такие ответы были наиболее популярными. Часто в сообщениях звучало слово «продукты». Такие ответы мы попросили конкретизировать. Выяснилось, что в многодетных семьях мечтают о рыбе, морепродуктах, ягодах (малине и клубнике). Приходили и конкретные ответы.
«Мясо, творог, только не магазинный, порошковый, а нормальный, деревенский; молоко», — пишет мама троих детей.
Все сообщения активно лайкали, поэтому можно говорить о том, что такие же потребности присущи многим семьям. Наиболее залайканным сообщением стало это: «Я бы еще помимо трат семейных на себя потратила, это же моя зарплата! В конце концов, женщине нужны одежда, белье, уходовая косметика, стрижка».
Совершенно верно! И даже как-то неловко, что женщины стесняются признаваться в таких желаниях.