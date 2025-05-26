Депутаты обсуждают зарплаты домохозяек: помогут только тем, чье положение плачевно

В документе также утверждается, что труд женщины, ведущей домашнее хозяйство — «уборка, стирка, приготовление пищи и другие работы, воспитание детей и присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного ухода и присмотра, в том числе по состоянию здоровья», — такая же работа, как и все остальные. С этим не поспоришь. И более того, выполнение этих обязанностей мешает устроиться на работу, а организаций, предоставляющих гибкий график, не так уж много. И это тоже верно.