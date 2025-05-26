Больше официальных делегаций и масштабно о тематике ШОС. Кто примет участие в «Белагро-2025»

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. О намерении участвовать в международной специализированной выставке «Белагро» на уровне официальных делегаций в этом году заявили на девять государств больше, чем в прошлом. Кроме того, масштабно будет работать экспозиция «АгроШОС», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Умное земледелие и лучшие удобрения. V Белорусский агрохимический форум пройдет на полях «Белагро-2025».
Пятисотсильный трактор BELARUS представят на «Белагро-2025».
На уровне официальных делегаций в выставке «Белагро-2025» примут участие представители 21 дружественной страны, что на девять стран больше, чем в прошлом году. Это Азербайджан, Ботсвана, Венесуэла, Гана, Египет, Зимбабве, Катар, Кения, Колумбия, Куба, Мозамбик, Монголия, Того, Узбекистан, Иран, Пакистан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Таджикистан.
Приедут делегации из 16 регионов России: Республик Башкортостан и Татарстан, Алтайского, Приморского, Краснодарского и Красноярского края, Амурской, Белгородской, Липецкой, Новосибирской, Пензенской, Псковской, Орловской, Сахалинской, Смоленской и Тульской областей. Выставочные стенды представят вниманию посетителей 12 регионов России.
Впервые в рамках экспозиции «АгроШОС» к участию заявились восемь государств — членов Шанхайской организации сотрудничества: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Китай и Иран.
Профессиональным сопровождением выставки станет деловая программа. Во время десятков тематических конференций и семинаров будет обсуждаться широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции и развитию племенного животноводства и сельскохозяйственного машиностроения, будет уделено внимание и перспективам сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий для сельского хозяйства.
Программа выставки традиционно будет наполнена демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. Запланированы форумы, конференции, круглые столы, семинары. Ежедневно будут проходить мероприятия для специалистов на экспозициях «Белферма» и «Рыбацкая деревня». Не обойдется «Белагро-2025» и без конкурсов, презентаций, дегустаций и огромного количества творческих и культурных мероприятий.
Международная специализированная выставка «Белагро» уже 35 лет задает тон в агропромышленном мире, а в этом году пройдет с 3 по 7 июня на новой площадке — в Минском международном выставочном центре. Организаторы обещают: выставка этого года станет самой масштабной и яркой за всю историю проведения главного агропромышленного форума страны. На сегодня заявились к участию 515 компаний из 14 стран: Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Германии, Италии, Китая, Ирана, Турции, Вьетнама, Палестины и Пакистана. В программе — форумы, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, демонстрации и презентации, а культурно-зрелищные мероприятия будут проходить практически в режиме нон-стоп. Участники готовят уникальные экспозиции, при этом программа выстроена так, чтобы оказаться интересной как взрослым, так и юным посетителям. -0-