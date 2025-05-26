Больше официальных делегаций и масштабно о тематике ШОС. Кто примет участие в «Белагро-2025»

Международная специализированная выставка «Белагро» уже 35 лет задает тон в агропромышленном мире, а в этом году пройдет с 3 по 7 июня на новой площадке — в Минском международном выставочном центре. Организаторы обещают: выставка этого года станет самой масштабной и яркой за всю историю проведения главного агропромышленного форума страны. На сегодня заявились к участию 515 компаний из 14 стран: Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Германии, Италии, Китая, Ирана, Турции, Вьетнама, Палестины и Пакистана. В программе — форумы, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, демонстрации и презентации, а культурно-зрелищные мероприятия будут проходить практически в режиме нон-стоп. Участники готовят уникальные экспозиции, при этом программа выстроена так, чтобы оказаться интересной как взрослым, так и юным посетителям. -0-