Белорусские производители представили новейшие модели и технологии на «Металлообработка-2025» в Москве

В состав коллективной экспозиции вошли 14 организаций системы Минпрома. Кроме того, в прошлом году на данном форуме белорусские предприятия впервые презентовали проект «Союзный станок», который стал одним из главных событий «Металлообработки-2024». В нынешнем году предприятия Минпрома также представили совместный продукт: «Союзный станок» демонстрируют ОАО «Станкозавод “Красный Борец”, ОАО “СтанкоГомель” и ОАО “Гомельский завод станков и узлов”.