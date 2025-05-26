Белорусские производители представили новейшие модели и технологии на «Металлообработка-2025» в Москве

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия системы Министерства промышленности Беларуси в Москве принимают участие в 25-й юбилейной международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» — «Металлообработка-2025». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минпрома.
В ведомстве рассказали, что при поддержке Министерства промышленности Беларуси на выставке организована коллективная экспозиция белорусских производителей, где представлены передовые отечественные разработки и технологии: на площади 344 кв.м представлены новейшие модели металлообрабатывающего оборудования, современный металлорежущий инструмент, станочные узлы, высококачественная технологическая оснастка в виде натурных образцов, буклетов, рекламных проспектов.
В состав коллективной экспозиции вошли 14 организаций системы Минпрома. Кроме того, в прошлом году на данном форуме белорусские предприятия впервые презентовали проект «Союзный станок», который стал одним из главных событий «Металлообработки-2024». В нынешнем году предприятия Минпрома также представили совместный продукт: «Союзный станок» демонстрируют ОАО «Станкозавод “Красный Борец”, ОАО “СтанкоГомель” и ОАО “Гомельский завод станков и узлов”.
Так, 25-я юбилейная международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» — «Металлообработка-2025» открылась 26 мая в Москве. Площадь выставки составляет более 41 тыс. кв.м, экспозиция занимает все павильоны и открытые площадки «Экспоцентра».
В 2025 году в «Металлообработке» участвуют более 1,2 тыс. компаний из семи стран: России, Беларуси, Индии, Италии, Китая, Республики Корея и Турции. Ключевые темы экспозиции — инновации в станкостроении и инструменте, автоматизированные линии и роботизированные системы; программное обеспечение для управления умным заводом, технологии искусственного интеллекта и цифровые двойники, новые материалы и аддитивные технологии.
Посетители могут увидеть оборудование в действии — от тяжелых металлорежущих станков до роботизированных комплексов и систем искусственного интеллекта, управляющих производством.
Сама выставка проводится с 1984 года. На ней представлен весь станкостроительный комплекс: металлорежущее, кузнечно-прессовое, литейное, сварочное оборудование, инструменты, материалы, технологии для обработки поверхностей и нанесения покрытий, контрольно-измерительные системы, комплектующие узлы и изделия, информационные CALS-технологии, современные материалы для металлообработки и т.д.
Выставка «Металлообработка-2025» работает до 29 мая. -0-