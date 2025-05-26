Путин удивился, что в Белоруссии кончился картофель

Президент России Владимир Путин удивился дефициту картофеля в Белоруссии. Поему это произошло глава государства поинтересовался в понедельник, 26 мая, в ходе встречи с представителями бизнеса.
Говоря о сельском хозяйстве, президент подчеркнул, что в этой сфере необходимо обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и некоторых других овощей. В свою очередь генеральный директор одной из сельскохозяйственных компаний Марк Гехт й заявил, что невозможно импортозаместить нишевые культуры, но найдены технологические решения.
Он также заверил главу государства, что задачи по выращиванию картофеля и сахарной свеклы будут решены к 2030 году.
Владимир Путин отметил, что можно запускать картошку в Белоруссии, но неплохо иметь и свою продукцию. Тогда заместитель главы администрации президента Максим Орешкин сообщил, что она в этой республике закончилась.
«Как закончилась?.. Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — удивился глава государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил дефицит картофеля в стране. Он отметил, что несмотря на ее нехватку, граждане без этой продукции не останутся.
По словам главы республики, с дефицитом столкнулись Россия и ряд других стран, а цены на них там оказались в три раза дороже, и белорусские фермеры начали отправлять продукцию туда, чтобы заработать.