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Новак четко высказался по поводу снижения потолка цен на нефть

Зампред российского правительства Александр Новак, комментируя обсуждение западными странами снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что наша страна в принципе выступает против таких нерыночных мер и не приемлет подобные идеи.

Зампред российского правительства Александр Новак, комментируя обсуждение западными странами снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что наша страна в принципе выступает против таких нерыночных мер и не приемлет подобные идеи.

Он напомнил, что Россия всегда выступала «против этих нерыночных историй», связанных с установлением потолка цен, запретами — «сюда можно поставлять, а сюда нельзя».

«Это все нерыночно, — отметил вице-премьер. — И плохо влияет на рынок». «Поэтому такие обсуждения и идеи не приемлем в принципе», — сказал Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

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