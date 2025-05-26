Новак четко высказался по поводу снижения потолка цен на нефть

Зампред российского правительства Александр Новак, комментируя обсуждение западными странами снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что наша страна в принципе выступает против таких нерыночных мер и не приемлет подобные идеи.
Он напомнил, что Россия всегда выступала «против этих нерыночных историй», связанных с установлением потолка цен, запретами — «сюда можно поставлять, а сюда нельзя».
«Это все нерыночно, — отметил вице-премьер. — И плохо влияет на рынок». «Поэтому такие обсуждения и идеи не приемлем в принципе», — сказал Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
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