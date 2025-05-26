В России смягчили требования по льготному автокредитованию

Программа предусматривает скидку при покупке электромобиля в размере 35% (но не более 925 тысяч рублей), а при покупке автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — 20%. Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) скидка составляет 25%. Программа распространяется на медицинских работников, сотрудников сферы образования, участников СВО и их семьи, граждан с инвалидностью, а также на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. Кроме того, для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий и приобретающих автомобиль с ручным управлением, предусмотрена скидка 40%.