Страны СНГ снимают препятствия во взаимной торговле. Заседание рабочей группы состоялось в Минске

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 26 мая в режиме видеоконференции под председательством заместителя генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова состоялось девятое заседание рабочей группы высокого уровня для анализа препятствий во взаимной торговле государств — участников СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ.
В заседании приняли участие представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, члены Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, Евразийской экономической комиссии, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
Ильхом Нематов отметил важность проводимой группой работы, которая отражается в итогах ее деятельности. «По результатам восьми заседаний из 42 претензий сняты 32, внесены на рассмотрение Экономического совета СНГ 4 вопроса и 6 оставлены на контроле для дальнейшего рассмотрения», — рассказал он.
В ходе девятого заседания рабочей группы участники обсудили результаты выполнения решений предыдущего заседания, которое состоялось 30 января 2025 года, а также 7 претензий государств — участников СНГ о существующих препятствиях во взаимной торговле. По итогам обсуждения два вопроса сняты, но оставлены на контроле, остальные пять будут повторно обсуждаться на очередном заседании рабочей группы.
По итогам заседания решено Исполнительному комитету СНГ направить обращение в адрес Евразийской экономической комиссии в части претензии Кыргызской Республики к Республике Казахстан о необоснованном повышении казахстанской стороной тарифов на перевозки железнодорожным транспортом в ЕАЭС. Кроме того, планируется запросить у Кабинета Министров Республики Узбекистан информацию о ситуации с сертификацией экспортируемых Российской Федерацией и Республикой Беларусь в Узбекистан бытовых электроприборов, а также о сроках присоединения Узбекистана к соглашению о правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.
По итогам заседания подготовлен протокол, который будет направлен для рассмотрения государствами — участниками СНГ и предоставления своевременного ответа в Исполнительный комитет СНГ. Очередное заседание рабочей группы запланировано в сентябре. -0-