Страны СНГ снимают препятствия во взаимной торговле. Заседание рабочей группы состоялось в Минске

По итогам заседания решено Исполнительному комитету СНГ направить обращение в адрес Евразийской экономической комиссии в части претензии Кыргызской Республики к Республике Казахстан о необоснованном повышении казахстанской стороной тарифов на перевозки железнодорожным транспортом в ЕАЭС. Кроме того, планируется запросить у Кабинета Министров Республики Узбекистан информацию о ситуации с сертификацией экспортируемых Российской Федерацией и Республикой Беларусь в Узбекистан бытовых электроприборов, а также о сроках присоединения Узбекистана к соглашению о правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.