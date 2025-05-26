Новак заявил, что Россия не приемлет снижения потолка цен на нефть

«Мы всегда выступали против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами, сюда можно поставлять, а сюда нельзя. Это все нерыночно и плохо влияет на рынок. Поэтому сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе», — заявил Новак, общаясь с журналистами в кулуарах форума.