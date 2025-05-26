Новак заявил, что Россия не приемлет снижения потолка цен на нефть

Россия не приемлет обсуждение потолка цен на российскую нефть, которые сейчас ведут ряд западных стран. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак во время Кавказского инвестиционного форума.
«Мы всегда выступали против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами, сюда можно поставлять, а сюда нельзя. Это все нерыночно и плохо влияет на рынок. Поэтому сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе», — заявил Новак, общаясь с журналистами в кулуарах форума.
Нужно отметить, что вице-премьер подчеркнул, что даже если решение относительно потолка цен будет принято, то на экспорте российской нефти это никак не скажется.
Ранее KP.RU сообщил, что ряд иностранных государств заявили о готовности продолжать давление на Россию. Снижение потолка цен на российскую нефть там считают весомым ограничением, который якобы сможет навредить РФ. На самом же деле любые санкции, которые вводит Запад, в первую очередь действуют во вред ему.