Топ-менеджер Сбера Шашкин отметил важность малого бизнеса для экономики России

Мы учимся у них и работаем рядом. В регионах предпринимателям особенно важны не только финансовые инструменты, но и поддержка в развитии: знания, контакты, доверие. Поэтому мы объединяем усилия с сильными партнерами, среди которых «Опора России», Торгово-промышленная палата, центры «Мой бизнес». Вместе мы проводим форумы, встречи, обучающие программы и съезды для начинающих и действующих предпринимателей. В 2025 году прошло более 700 таких мероприятий, в них участвовали 100 тысяч человек. Это живое взаимодействие: предприниматель получает поддержку, уверенность и понимание, что он не один. А мы в Сбере лучше понимаем потребности бизнеса в разных уголках страны и создаем решения, которые действительно работают на местах.