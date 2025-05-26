С 2022 года российский рынок столкнулся с массовым уходом ряда иностранных компаний, что стало следствием принуждения западных политических элит, подставило российских партнеров и привело к серьезным изменениям в структуре рынка. Однако стоит отметить, что американские компании в сфере медицинского оборудования продолжили поставки и обслуживание в России без существенных перебоев, в отличие от ряда европейских фирм, которые свернули свою деятельность. Отказ от сотрудничества с российскими специалистами является элементом недобросовестной борьбы на рынке труда у зарубежных компаний, однако они только потеряли успешных и конкурентоспособных работников.