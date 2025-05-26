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В России расширили программу льготного автокредитования

Программу льготного автокредитования Министерство промышленности и торговли России расширило на семьи с двумя детьми.

Программу льготного автокредитования Министерство промышленности и торговли России расширило на семьи с двумя детьми. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 26 мая, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что эта мера оказалась востребованной, и первый вице-премьер Денис Мантуров поставил задачу проработать решение о дополнительном расширении механизма.

«С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — заявили в министерстве.

Напомним, льготная программа была запущена в середине мая, и была доступна семьям, в которых не менее трех детей. С 26 мая ее действие расширили.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о локализации такси. Согласно документу, для того, чтобы транспортное средство включили в соответствующий реестр, должно соответствовать двум обязательным требованиям — набрать необходимое количество баллов локализации и быть произведенным в рамках специального инвестиционного контракта.