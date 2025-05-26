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Путин назвал хорошими показатели экономического роста России

Президент отметил, что экономика России продолжает расти даже в весьма непростых условиях.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели роста экономики России. С соответствующим заявлением он выступил во время встречи с представителями деловых кругов.

Как известно, с руководителями различных российских предприятий глава государства встретился в понедельник, 26 мая. В рамках встречи обсуждался целый ряд вопросов. В том числе, касающихся экономических показателей России. И тогда Владимир Путин отметил, что в последние два года они продолжали расти. Причем в весьма сложных условиях.

«Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом 4,3%. Хороший показатель», — сказал Путин.

В ходе той же встречи глава государства сделал важное замечание. Он подчеркнул, что на данный момент экономика России является четвертой в мире по паритету покупательной способности. И это, уверен президент РФ, прямая заслуга отечественных предпринимателей. Именно они внесли значительный вклад в укрепление экономики страны.