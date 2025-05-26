Путин назвал хорошими показатели экономического роста России

Как известно, с руководителями различных российских предприятий глава государства встретился в понедельник, 26 мая. В рамках встречи обсуждался целый ряд вопросов. В том числе, касающихся экономических показателей России. И тогда Владимир Путин отметил, что в последние два года они продолжали расти. Причем в весьма сложных условиях.