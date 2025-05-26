В России расширили программу льготного автокредитования

Решение о перезапуске программы было принято в середине мая, когда акцент был сделан на поддержку семей с тремя детьми. Однако, учитывая высокий спрос и необходимость дополнительной поддержки, по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было принято решение о включении в программу семей с двумя детьми.