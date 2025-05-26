Путин поручил ограничить поставки упаковочных материалов из Азии

Президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть меры по ограничению поставок упаковочных материалов типа ТетраПак из азиатских стран, чтобы создать более выгодные условия для российских предприятий.
На встрече с представителями бизнеса гендиректор компании «Упаковочные системы» Александр Криволапов отметил, что отечественным производителям упаковки для молока, соков и других продуктов сложно конкурировать с поставщиками из Индии и Китая. По его словам, это может привести к тому, что новые предприятия, строящиеся внутри страны, не будут загружены.
В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников указал на ограничения, связанные с членством России во Всемирной торговой организации (ВТО). Согласно её правилам, Москва не может установить таможенную пошлину выше 5% на ввоз таких материалов из стран, с которыми у РФ дружественные отношения, включая Индию и КНР.
Однако Путин заявил, что существуют и другие, более тонкие механизмы регулирования импорта.
«Есть же тонкие механизмы… Нужно с ними поработать, есть все механизмы. Все можно сделать, если спокойно и ритмично работать», — подчеркнул он.
Глава государства привёл в пример автомобильную отрасль, где была успешно внедрена мера поддержки отечественного производства — утилизационный сбор.
«Они такие большие все эти наши конкуренты, такие искусники и искусницы, они так манипулируют всеми этими процентами…», — рассказал Путин.
Ранее российский лидер заявил о нехватке картофеля и сахарной свеклы в стране.