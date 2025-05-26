Путин поручил ограничить поставки упаковочных материалов из Азии

На встрече с представителями бизнеса гендиректор компании «Упаковочные системы» Александр Криволапов отметил, что отечественным производителям упаковки для молока, соков и других продуктов сложно конкурировать с поставщиками из Индии и Китая. По его словам, это может привести к тому, что новые предприятия, строящиеся внутри страны, не будут загружены.