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Путин поручил ограничить поставки упаковочных материалов из Азии

Существуют тонкие механизмы, с которыми нужно работать для защиты отечественного производства, подчеркнул глава государства.

Источник: АиФ Воронеж

Президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть меры по ограничению поставок упаковочных материалов типа ТетраПак из азиатских стран, чтобы создать более выгодные условия для российских предприятий.

На встрече с представителями бизнеса гендиректор компании «Упаковочные системы» Александр Криволапов отметил, что отечественным производителям упаковки для молока, соков и других продуктов сложно конкурировать с поставщиками из Индии и Китая. По его словам, это может привести к тому, что новые предприятия, строящиеся внутри страны, не будут загружены.

В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников указал на ограничения, связанные с членством России во Всемирной торговой организации (ВТО). Согласно её правилам, Москва не может установить таможенную пошлину выше 5% на ввоз таких материалов из стран, с которыми у РФ дружественные отношения, включая Индию и КНР.

Однако Путин заявил, что существуют и другие, более тонкие механизмы регулирования импорта.

«Есть же тонкие механизмы… Нужно с ними поработать, есть все механизмы. Все можно сделать, если спокойно и ритмично работать», — подчеркнул он.

Глава государства привёл в пример автомобильную отрасль, где была успешно внедрена мера поддержки отечественного производства — утилизационный сбор.

«Они такие большие все эти наши конкуренты, такие искусники и искусницы, они так манипулируют всеми этими процентами…», — рассказал Путин.

Ранее российский лидер заявил о нехватке картофеля и сахарной свеклы в стране.