Путин: российская экономика демонстрирует хорошие показатели роста

Путин оценил рост российской экономики.
Показатели роста российской экономики в последние годы остаются высокими и охватывают широкий спектр отраслей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.
«В позапрошлом году рост экономики составил 4,1%, а в прошлом — 4,3% — хороший показатель. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер», — подчеркнул президент, передает РИА Новости. По его словам, экономический рост наблюдается сразу в нескольких сферах: в промышленности, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, сфере услуг и финансов.
Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что рост российской экономики обеспечивается не только оборонно-промышленным комплексом, но и развитием других секторов, включая виноделие, индустрию гостеприимства и высокие технологии. Он отмечал, что успехи бизнеса в условиях санкций стали возможны благодаря совместной работе государства, предпринимателей и трудовых коллективов.