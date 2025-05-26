Путин: российская экономика демонстрирует хорошие показатели роста

«В позапрошлом году рост экономики составил 4,1%, а в прошлом — 4,3% — хороший показатель. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер», — подчеркнул президент, передает РИА Новости. По его словам, экономический рост наблюдается сразу в нескольких сферах: в промышленности, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, сфере услуг и финансов.