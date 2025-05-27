На западе Волгограда появится новый развлекательный комплекс

Двухэтажный развлекательный комплекс построят в Дзержинском районе Волгограда. Реализовать проект предлагается на земельном участке площадью 644 кв. м по адресу проспект Жукова, 37. В случае одобрения общественностью здесь появится современный развлекательный центр с автостоянкой и площадкой для велосипедного транспорта, также предусмотрено обязательное озеленение территории.
Согласно проектной документации, площадь сооружения составит чуть более 400 квадратных метров, а возведение будет осуществляться в строгом соответствии с действующими градостроительными и пожарными регламентами.
Добавим, что проект предложен для обсуждения на общественных слушаниях, которые пройдут 18 июня.