На западе Волгограда появится новый развлекательный комплекс

Двухэтажный развлекательный комплекс построят в Дзержинском районе Волгограда. Реализовать проект предлагается на земельном участке площадью 644 кв. м по адресу проспект Жукова, 37. В случае одобрения общественностью здесь появится современный развлекательный центр с автостоянкой и площадкой для велосипедного транспорта, также предусмотрено обязательное озеленение территории.