ТАСС: Таиландский Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам

В Таиланде крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank заблокировал счета нескольким гражданам России, пригласив их в офисы своих отделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от россиян, являющихся клиентами банка.
Как сообщает агентство, россиянам не стали объяснять, почему их счета были заблокированы. Вместо этого, по словам граждан РФ, Bangkok Bank предложил им посетить отделения, где они открывали карту, имя при себе паспорт и банковскую книжку.
«Карту я получила примерно 1,5 года назад через посредников, находясь в стране по безвизовому штампу. Предположительно, сейчас счет должны закрыть, а деньги выдать на руки», — рассказала одна из клиентов банка.
При этом ТАСС сообщает, что блокировка счетов не происходит повсеместно — у некоторых россиян, проживающих в Таиланде, карты продолжают работать.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне испытывали трудности в Турции из-за блокировки банковских карт на территории страны.