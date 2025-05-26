Путин откровенно ответил новой бизнес-элите России

Владимир Путин собрал предпринимателей, чтобы узнать, как лучше их поддержать.
Президент России Владимир Путин в день предпринимателя встретился с новой российской бизнес-элитой — руководителями компаний, которые замещают ушедшие бренды и расширяют экспорт. Глава государства откровенно ответил на их вопросы и дал понять, что «подставившим» партнеров из РФ иностранным корпорациям теплого приема ждать не стоит. В условиях экономического противостояния с Западом Путину важно отметить и поддержать тех, кто не позволил экономике упасть, отмечают эксперты.
За одним столом с Владимиром Путиным оказались представители разных отраслей — информационных технологий, химической промышленности, металлургии, производства спорттоваров, общепита, приборостроения и других. Но, как не раз отмечалось на встрече, их объединяет активная роль в замещении импорта и укреплении технологического суверенитета, освоении новых рынков.
«Мне хотелось встретиться именно в таком составе, потому что наиболее известные компании. Они на слуху, мы с ними встречаемся постоянно, такие в хорошем смысле мастодонты российской экономики», — сказал президент.
Путин назвал участников встречи «мастодонтами российской экономики’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Он отметил, что цель диалога — выслушать предпринимателей и узнать, что нужно сделать для того, чтобы их поддержать. Кроме Путина, власть на встрече представляли первый вице-премьер Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.
Путин акцентировал внимание на том, что в последние два года «в условиях, далеко не тепличных», экономика России росла опережающими темпами. В 2023 году ВВП увеличился на 4,1%, в прошлом — на 4,3%. «Очевидно, что такой результат достигается не единичными, пусть даже крупными организациями, а возможен только тогда, когда сотни, тысячи, миллионы людей вкладываются в общую задачу», — подчеркнул глава государства. Он напомнил, что с рынка РФ по принуждению западных элит ушел ряд иностранных компаний, причем некоторые из них «подставили» своих российских партнеров.
Глава компании «Нейрософт» Ирина Маламант посетовала на трудности, которые ЕС создает российским производителям медоборудованияФото: Роман Наумов © URA.RU.
Представители делового сообщества на встрече не стеснялись задавать вопросы — к этому располагал свободный формат общения. Первой взяла слово Ирина Маламант — генеральный директор компании «Нейрософт», чье медицинское оборудование представлено более чем в 100 странах мира. Она отметила, что в 2022 году у предприятия незаконно были отозваны сертификаты, выданные в Евросоюзе.
«Это ограничивает наш экспорт в страны, в которых не развита система допуска медицинских изделий на рынок, где применяются эти сертификаты», — пояснила Маламант. Она попросила обсудить на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме вопрос использования российских регистрационных удостоверений для выхода на рынки дружественных стран. Путин пообещал, что на ПМЭФ вопрос проработают, но этого недостаточно, нужна системная работа по преодолению коррупционных схем на уровне МИДа.
Путин в шутку напомнил, что в КГБ служил он, а не вице-премьер Денис МантуровФото: Роман Наумов © URA.RU.
Председатель совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрей Канунников обратил внимание президента на то, что некоторые заказчики при госзакупках обходят требования по использованию отечественного оборудования, заменяя его на импортное. Он предложил усилить контроль за такими процедурами.
Силуанов сообщил, что на такие подмены есть законодательный запрет. На что Путин заметил, что нужно сделать эту норму соблюдаемой в реальности.
«Антон, о чем он говорит? Он говорит о том, что запрет есть, но кто-то просто не соблюдает его и все. Поэтому нужно взять под контроль. Нужно, чтобы жизнь соответствовала нормативной базе, которая создана на этот счет», — сказал президент.
И добавил, что, кроме контроля, нужны санкции за нарушения. «Уголовные в том числе», — добавил Мантуров. На что Путин ответил шуткой: «Кто в КГБ работал, я или он? Почему уголовные? Финансовые, экономические».
Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев пригласил Путина в одно из своих заведений, и президент обещал зайтиФото: Роман Наумов © URA.RU.
Генеральному директору «Вкусно — и точка» Олегу Пароеву президент пообещал помощь в урегулировании вопросов в случае возвращения в Россию McDonald’s. «Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы должны им дорожку что ли постелить? Нет, конечно», — выразил свою точку зрения лидер государства. Руководитель российской сети фастфуда пригласил Путина посетить одно из заведений, и президент пообещал зайти.
Категорично Путин высказался и в ответ на предложение ограничить в России работу Microsoft и Zoom. "Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, мы никому не мешали.
Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке. А они пытаются нас душить, и надо отвечать им зеркально", — заявил президент.
Участники встречи отметили важность общения в открытом формате. «Чтобы инвестировать, бизнес должен получать сигналы, какую политику выстраивает государство. Потому что предпринимательство — это зона риска, обязательства перед заказчиками, государством. Поэтому важен такой диалог, тем более на высшем уровне, он позволяет строить стратегию. Это очень важно для высокотехнологичных секторов», — рассказал корреспонденту URA.RU Андрей Канунников.
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Выбор компаний, делающих ставку на импортозамещение и развитие экспорта, неслучаен. Именно они обеспечивают тот рост экономики, о котором говорят власти, говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
«Противостояние с Западом продолжается, вводятся новые санкции. И президенту важно отметить тех, кто не просто не позволил экономике упасть, но и активно открывал иностранные рынки. Компании с такими приоритетами можно назвать новой российской бизнес-элитой, и государство акцентирует внимание на их значимости. А реальные успехи в этом направлении делают возможным формат свободного диалога», — отметил эксперт.