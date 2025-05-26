Путин откровенно ответил новой бизнес-элите России

Путин акцентировал внимание на том, что в последние два года «в условиях, далеко не тепличных», экономика России росла опережающими темпами. В 2023 году ВВП увеличился на 4,1%, в прошлом — на 4,3%. «Очевидно, что такой результат достигается не единичными, пусть даже крупными организациями, а возможен только тогда, когда сотни, тысячи, миллионы людей вкладываются в общую задачу», — подчеркнул глава государства. Он напомнил, что с рынка РФ по принуждению западных элит ушел ряд иностранных компаний, причем некоторые из них «подставили» своих российских партнеров.