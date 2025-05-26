В Чечне появится огромный небоскреб

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит 2,5 млрд рублей в строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат тауэр» в центре Грозного. Об этом сообщил представитель РФПИ Андрей Колокольников. Соглашение о финансировании было подписано на полях Кавказского инвестиционного форума 26 мая.