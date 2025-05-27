Три гостиничных комплекса за 57 млрд рублей построят в Туапсинском округе

Заседание проектного комитета, где были одобрены три инвестиционных проекта, предусматривающих строительство гостиничных объектов в населенных пунктах Агой, поселке спортлагеря «Электрон» и Ольгинке, провел глава Туапсинского округа Сергей Бойко.
В строительство гостиничного комплекса в Агое инвестор планирует вложить 24 миллиарда рублей. Комплекс будет включать пять корпусов с общим номерным фондом в 1600 единиц.
В поселке спортлагеря «Электрон» появится комплекс гостиниц, рассчитанный на 2300 и 440 номеров. Общий объем инвестиций в данный проект превысит 30 миллиардов рублей.
В Ольгинке будет реализован первый этап строительства рекреационно-гостиничного комплекса «Донбасс» на 160 номерами. Стоимость данного этапа оценивается примерно в 3,4 миллиарда рублей.
По словам Сергея Бойко, реализация этих проектов имеет важное значение для экономики муниципального образования, так как позволит создать около полутора тысяч новых рабочих мест.
Ожидается, что соглашения по данным инвестиционным проектам будут подписаны в рамках Международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге.