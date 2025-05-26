Путин: экономика России стала четвертой в мире по покупательной способности

«Все сделаем для того, чтобы вас поддержать, даже не сомневайтесь. Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им, дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно. Мы с коллегами говорили. Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно [этот вопрос], без всякого хамства, программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться, но исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса», — уточнил президент.