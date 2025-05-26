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В Москве начнут штрафовать таксистов, не прошедших аттестацию: подробнее

Собянин подписал закон о штрафе для не прошедших аттестацию таксистов.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах для водителей такси, не прошедших аттестацию на знание города. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэрии и правительства столицы.

Согласно новому закону, водитель легкового такси, не сдавший аттестацию по установленным правилам Москвы, будет оштрафован на 5 тысяч рублей. Аттестация проверяет знание: расположения транспортной инфраструктуры, культурных, медицинских, образовательных и спортивных объектов; местонахождения органов власти и подъездных путей к ним; действий при ЧС; правил перевозки пассажиров и багажа.

Напомним, что с 1 марта 2025 года все московские таксисты обязаны проходить аттестацию. Им потребуется подтвердить знание городских достопримечательностей, норм перевозки багажа и навыков первой помощи при авариях. Эти требования установлены федеральным законом и московским региональным законодательством.

Ранее в Совфеде одобрил закон о локализации автомобилей такси.