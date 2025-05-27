Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 27 мая

Национальный банк изменил курсы валют на 26 мая 2025 года, вторник. В итоге подросли курс доллара, курс евро и курс российского рубля уменьшен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 27 мая, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0087 белорусского рубля, 1 евро — 3,4235 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7593 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в понедельник, 26 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше. Заметнее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0031 белрубля, курс евро увеличился на 0,0121 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0003 белрубля.
Тем временем аналитики ЕАБР установили причины замедления роста ВВП Беларуси.